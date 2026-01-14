REVENGE PORN ED ESTORSIONE, A PROCESSO UN MAROCCHINO DI CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Aveva conosciuto una persona residente a Roma, tramite un sito d’incontri, l’aveva filmata mentre era nuda e le aveva poi estorto un centinaio di euro per non pubblicare il video sui social.

Un giovane, originario del Marocco e residente a Calolziocorte, è stato denunciato per estorsione e oggi, accompagnato dal carcere di Lecco – dove è rinchiuso per rapina – è comparso in udienza preliminare davanti al Gup Gianluca Piantadosi.

Il legale del giovane – l’avvocato Paolo Rivetti – ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato, mentre il Pm Chiara Stoppioni, al termine della discussione, ha chiesto il proscioglimento.

Il quadro sulla vicenda non è chiaro, quindi nel dubbio, la stessa Procura che per i fatti del 2022 aveva aperto un fascicolo e indagato il giovane nordafricano, ora ha chiesto il proscioglimento.

Il giudice Piantadosi ha aggiornato l’udienza a fine marzo per la sentenza.

A.Pa.