LINEA LECCO-SONDRIO-TIRANO: CIRCOLAZIONE INTERROTTA NEL WEEKEND

MILANO – Tra le stazioni di Lecco e Colico, la circolazione ferroviaria sarà interrotta dalle 00:01 di venerdì 14 alle 23:59 di domenica 16 novembre. Sono interessati tutti i treni regionali.

Questo per permettere i lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che saranno eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord.