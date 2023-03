MALGRATE – Ri-party-amo, iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo e Wwf Italia, si propone come iniziativa concreta per coinvolgere quante più persone possibili a difesa e salvaguardia del territorio nazionale. Insieme a giovani, scuole, famiglie, aziende e intere comunità, il Wwf scende in campo con attività di pulizia, opere naturalistiche e iniziative di sensibilizzazione per ripristinare fiumi, spiagge e fondali.

Nell’ambiente marino si accumula ogni tipo di rifiuto prodotto dalle nostre società. Molti di questi rifiuti non sono metabolizzabili dai sistemi naturali e le plastiche ne sono un esempio emblematico. Sono stati trovati rifiuti in tutti gli ambienti marini: spiagge, fondali bassi e profondi, superficie del mare e in tutta la colonna d’acqua. L’obiettivo di questa grande mobilitazione collettiva è il ripristino di spiagge e litorali, ma anche sponde dei fiumi, laghi e aree naturali nelle zone distanti dal mare. L’impatto del progetto di pulizia si estenderà su 20 milioni di mq di territorio per ripulire spiagge, margini dei fiumi e fondali dai rifiuti e dalla plastica.

Nell’ambito della campagna del Wwf Italia, la sezione lecchese ha già promosso un intervento di pulizia lo scorso settembre a Lecco, nel tratto tra la Canottieri e il Ponte Kennedy. Il nuovo appuntamento è per il pomeriggio di sabato 18 marzo per un intervento di pulizia del lungolago di via Provinciale a Malgrate, ancora nei pressi del ponte Kennedy. Ritrovo sul posto alle 14.

I primi trenta partecipanti riceveranno lo speciale “kit” Wwf composto da maglietta, cappellino, guanti da lavoro e sacchetti, all’interno della string-bag di Ri-party-amo. Partner tecnico dell’evento: Silea SpA.

Info e prenotazioni via mail: info@wwf.lecco.it o WhatsApp allo 03411716138, o direttamente sul sito Wwf Italia: ​https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/pulizia-spiaggia-malgrate-lecco/.