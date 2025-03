RIAPERTA LA STRADA DELLA ROCCA TRA LECCO E BELLAGIO

VALMADRERA – Nella giornata di giovedì 27 marzo, la strada della ex S.P. 583 Lecco-Bellagio è stata riaperta al transito pubblico, a conclusione dei lavori di implementazione dell’adeguamento e messa in sicurezza avviati nel dicembre scorso. Questi interventi, che si integrano con quelli già completati a febbraio 2024, hanno avuto come obiettivo l’ulteriore miglioramento della sicurezza della viabilità nella zona, provvedendo ad un’estensione del calibro stradale in favore di una maggior sicurezza del transito veicolare, in un tratto che era originariamente molto stretto, tenuto peraltro conto che il collegamento dal confine con il territorio di Malgrate e la località Parè di Valmadrera vede la limitazione della velocità a 30 km/h.

Sebbene il cronoprogramma iniziale abbia subìto un lieve slittamento a causa di condizioni meteo sfavorevoli, le quali non hanno permesso di garantire la piena e continua operatività dell’impresa, il progetto ha beneficiato di questo periodo per l’introduzione di un miglioramento significativo: l’avvio della realizzazione di un percorso pedonale protetto che collegherà il pratone di Parè al Parco della Rocca. Rimane quindi solo da riposizionare il ponte preesistente di proprietà privata in attraversamento alla strada comunale, in corrispondenza della darsena, la cui ricollocazione è prevista dopo Pasqua con un intervento mirato e circoscritto.

L’amministrazione comunale di Valmadrera ha in essere la volontà di promuovere anche lo sviluppo di un progetto ciclopedonale già condiviso con i Comuni limitrofi e che ha visto la recente acquisizione del progetto di fattibilità, propedeutico allo sviluppo delle fasi progettuali successive e su cui l’amministrazione sta lavorando ai fini del reperimento delle necessarie ed importanti risorse finanziarie, utili alla realizzazione, in particolare, del tratto più interessante e riguardante la percorribilità della litoranea a lago in territorio di Valmadrera, di grande attrattività per l’intero territorio.

L’amministrazione ringrazia la cittadinanza per la pazienza e la comprensione e spera che questi lavori contribuiscano a un significativo miglioramento della sicurezza e fruibilità del territorio.