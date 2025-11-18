RIAPERTO IL SENTIERO 5 DEL RESEGONE DOPO I LAVORI DI RIPRISTINO

LECCO – Con il termine delle operazioni di disgaggio e sistemazione del corrimano eseguite dalla società Geomont per conto del Comune di Lecco, si sono conclusi i lavori di ripristino e messa in sicurezza del sentiero n. 5 del Resegone, che era stato interessato dal movimento franoso segnalato il 30 luglio scorso nel tratto compreso tra le località Piano della Bedoletta e Passo del Fò. Il sentiero è dunque stato riaperto al transito.

A questo link è possibile consultare la revoca del provvedimento di chiusura.