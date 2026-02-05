RIAPRE IL FORNO DELLA GRIGNA: NON SOLO PANE, MA LUOGO DI RELAZIONI

PIANI RESINELLI – Sabato 7 e domenica 8 febbraio riapre Il Forno della Grigna, dopo i necessari lavori di ristrutturazione, un rinnovamento dei macchinari e dei processi di lavorazione e un allargamento del team di gestione. Torneranno i panini all’uvetta, alle olive e alle noci, ma non solo: torna a battere uno dei cuori pulsanti dei Piani Resinelli, luogo di panificazione ma anche di relazione e di incontro.

Le parole chiave della nuova gestione sono: passione per la montagna e alpinismo, comunità locale e animazione territoriale.

Rimettere al centro della narrazione la Grignetta come palestra di arrampicata, eredità storica di un alpinismo leggendario, conservare questa eredità e valorizzare i Piani Resinelli come località cult per escursionisti e rocciatori anche internazionali: questo è uno degli obiettivi principali della nuova gestione …

