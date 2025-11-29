SOCIALE, RIAPRE IL TEATRO DEI LECCHESI: TUTTE LE IMMAGINI DELL’INAUGURAZIONE

LECCO – Storica – a suo modo -reinaugurazione per il teatro Sociale, che riapre i battenti oggi sabato 29 novembre 2025 dopo ben otto anni di travagliata sospensione dell’attività di questo importante presidio culturale – uno dei più grandi esempi di teatro all’italiana, progettato da Giuseppe Bovara.

Nelle immagini degli inviati di Lecco news (in aggiornamento) i momenti salienti dell’evento. per l’occasione, tutto esaurito al concerto speciale dell’Orchestra Sinfonica di Milano condotta dal suo direttore musicale Emmanuel Tjeknavorian. Concerto che ripercorre un affascinante viaggio attraverso tre capolavori, a raccontare la nascita e l’evoluzione dell’identità musicale russa unendo Glinka, Čajkovskij e Rachmaninov.

Prima del colpo di bacchetta inaugurale, il sindaco Mauro Gattinoni ha detto “Benvenuti alla società di Lecco, il teatro dopo 200 anni ha rischiato di essere abbattuto” e dopo avere illustrato tutte le novità strutturali ed estetiche ha ricordato l’investimento da 6,5 milioni di euro complessivi. Concludendo con queste parole: “La cultura è libertà vera messa in mano a ogni cittadino. Viva il teatro, viva la cultura, viva Lecco”.

Più tardi altre foto e notizie sulla riapertura del ‘Sociale’.

RedCult