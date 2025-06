RIAPRE SOLO AI PEDONI IL LUNGOLAGO TRA IMBARCADERO E PIAZZA STOPPANI

LECCO — Buone notizie per cittadini e visitatori: il tratto di lungolago compreso tra l’imbarcadero e piazza Stoppani è stato ufficialmente riaperto al transito esclusivamente pedonale con qualche giorno di anticipo. L’annuncio arriva dall’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, che ha definito questa apertura anticipata “un regalo alla città” in vista della Festa del Lago e della Montagna di domenica.

Le fosse degli alberi sono state temporaneamente riempite con ghiaietto, in attesa che a settembre-ottobre le temperature consentano il riempimento definitivo con calcestre. Quest’ultimo materiale permetterà una continuità visiva e funzionale con la pavimentazione in porfido già presente. Le dimensioni generose delle fosse sono pensate per offrire maggior spazio alle radici, garantendo una crescita sana degli alberi.

Sul lato monte del distributore prosegue l’installazione dell’impianto di irrigazione e la pulizia dalle erbacce. Il tappeto erboso verrà posato in rotoli solo a settembre per evitare danni dovuti al caldo estivo. Intanto, due fosse in prossimità della seconda piazzetta e della nuova panchina a semicerchio sono già pronte con solo ghiaia: qui e in tutto il tratto interessato verranno piantate nuove essenze nel periodo non vegetativo.

La prossima settimana sarà installata la segnaletica nel tratto appena riaperto. Entro fine luglio si procederà con la realizzazione della terza castellana e il rifacimento completo dell’asfalto da piazza Cermenati fino alla terza castellana, superata piazza Stoppani.

“Dopo un anno di lavori e con l’estate appena iniziata – conclude Sacchi – , Lecco si riappropria del suo lungolago, ridisegnato con l’obiettivo di restituire spazio e bellezza alle persone. Un progetto che guarda al futuro con radici ben salde nel rispetto della natura”.