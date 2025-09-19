RICANDIDATURA HOFMANN, FORZA ITALIA APPROVA E GUARDA ALLE ELEZIONI

LECCO – Forza Italia Lecco prende atto della manifestata disponibilità di Alessandra Hofmann a ricandidarsi alle prossime elezioni provinciali e, attraverso il segretario provinciale Roberto Gagliardi, fa sapere che “si tratta di una figura competente, riconosciuta per il suo impegno civico e amministrativo e dal forte profilo istituzionale; la sua possibile ri-candidatura alla presidenza della provincia costituisce una opportunità di sintesi per tutto il centrodestra lecchese e per tale ragione la sua disponibilità viene considerata con interesse da Forza Italia. Certamente l’argomento sarà oggetto di uno dei prossimi coordinamenti provinciali, nel pieno rispetto del confronto interno e del dialogo con gli alleati. Ora però il prioritario pensiero è alle sfide imminenti ovvero alle elezioni amministrative che nel 2026 interesseranno i comuni di Lecco, Mandello e Calco, sui quali stiamo lavorando intensamente per costruire proposte serie e credibili”.

In conclusione, dal segretario provinciale di Forza Italia giunge un richiamo forte e diretto alla necessità di una convinta unità nel centrodestra lecchese, in vista delle elezioni amministrative e ricorda che “Lecco ha bisogno di un candidato sindaco che rappresenti i valori di tutto il centrodestra. La gente ce lo chiede e noi abbiamo il dovere di rispondere con responsabilità, visione e unità”. Forza Italia ribadisce, infine, il proprio impegno “nel costruire un progetto politico credibile, radicato nel territorio e aperto a tutte le componenti dell’area moderata e riformista”.