RICCIARDELLI RACCONTA LA CHIESA DI MILANO DURANTE IL REGIME

OGGIONO – Venerdì sera 7 novembre a Oggiono alle ore 21, nella sala consiliare del Municipio, lo storico di origini esinesi Valerio Ricciardelli, nostro columnist per le politiche economiche e scolastiche, presenterà il suo ultimo libro: “La Chiesa di Milano protagonista negli ultimi tempi di un regime“, edito da Quaderni di Storia Esinese.

L’incontro con l’autore permetterà di scoprire uno straordinario protagonismo della Chiesa di Milano negli ultimi tempi di un regime, il periodo che va dall’8 settembre 1943 al maggio del 1945. È un pezzo di storia non conosciuta, che va oltre la storia della stessa Resistenza Cattolica. La pubblicazione si basa infatti su fonti storiche inedite, conservate all’Archivio Storico Diocesano di Milano e non consultate in tutta la loro interezza.

Assieme alla straordinaria attività assistenziale della Chiesa milanese, che andava oltre i confini della diocesi, spostandosi nei campi di concentramento di Bolzano e di Fossoli e negli aiuti agli IMI in Germania, c’è la straordinaria e complessa attività diplomatica finalizzata alla resa tra i contendenti Alleati angloamericani e i tedeschi, che ha evitato che a Milano l’epilogo finisse a cannonate con terribili conseguenze.

Quest’ultimo è un pezzo di storia che si è voluto offuscare per varie ragioni e che Schuster ha voluto parzialmente raccontare, e non sempre con precisione, dicendo che, “in fin dei conti il compito del Vescovo non è quello di scrivere la sua biografia”. Ma nel racconto aiutano anche le carte di don Bicchierai, lo stratega di quelle iniziative.

Ora, di quei fatti e dei protagonisti ne parlerà con molti dettagli l’autore, anche nella sua dimensione storiografica.