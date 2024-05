RICERCA E SVILUPPO: DALLA REGIONE 100 MILIONI PER INVESTIMENTI STRATEGICI

MILANO – La Giunta regionale ha approvato gli elementi essenziali della misura “Collabora&Innova” che intende sostenere gli investimenti di progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo, destinando 100 milioni di euro del programma FESR Lombardia 2021-2027.

Le risorse saranno allocate sugli 8 ecosistemi “Salute e Life Science”, “Nutrizione”, “Sostenibilità” e “Sviluppo Sociale”, “Manifattura Avanzata”, “Smart Mobility e Architecture”, “Cultura e Conoscenza” e sull’ecosistema “Connettività e Informazione”. I soggetti beneficiari sono partenariati di imprese (piccole medie Imprese e grandi imprese) e Organismi di Ricerca pubblici e privati, comprese le università, istituti di ricerca e IRCCS.

L’obiettivo regionale è supportare la crescita degli ecosistemi lombardi dell’innovazione e l’adozione di modelli di sviluppo sostenibile favorendo la collaborazione tra le imprese e gli attori della ricerca e innovazione. “Questo provvedimento rappresenta un’occasione concreta per l’innovazione dei processi e dei prodotti e la sinergia tra organismi di ricerca, Università e impresa rappresenta un impulso determinante per la crescita del territorio e per rafforzarne la competitività. Ringrazio l’assessore regionale all’Università, ricerca e innovazione e amico Alessandro Fermi per aver dimostrato ancora una volta l’interesse a sostenere la realizzazione di grandi progetti di ricerca industriale e la progettazione di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative. Questa misura tocca alcuni ecosistemi in cui la nostra provincia è da sempre all’avanguardia” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza (a sinistra con l’assessore Alessandro Fermi).