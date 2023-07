OGGIONO – Dopo lo strepitoso successo del défilé in rosa durante il quale 26 donne con un trascorso oncologico hanno sfilato davanti una grande platea nel parco di Villa Rosa a Molteno, l’associazione Agatha in cammino, che si occupa di promuovere iniziative di benessere e incontro tra gli associati e di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori al seno, organizza una nuova proposta a Oggiono.

Si tratta di un picnic in cui viene richiesto un requisito per l’accesso: il dress-code in rosa, da cui il nome dell’evento ‘Pink nic in rosa’. Si terrà venerdì 21 luglio dalle 20 nella cascina Roncaccio a Oggiono. L’auto si potrà lasciare nei parcheggi di via Bachelet e viale Europa (Eurospin).

Immersi nella luce del tramonto, i partecipanti potranno rilassarsi sul prato di Cascina Roncaccio con una stupenda vista panoramica sul lago di Annone: l’atmosfera fantastica sarà accompagnata da un sottofondo della chitarra di Marco Frigerio con i classici della musica italiana e internazionale rivisitati in chiave acustica e interpretati dalla voce di Valentina Ciresa.

“Il défilé in rosa ci ha lasciato uno strascico enorme di emozioni positive: faremo tesoro degli apprezzamenti ricevuti in queste settimane per programmare i nostri prossimi appuntamenti – ha dichiarato Daniela Invernizzi, presidente di Agatha in cammino – Il pink nic in rosa è uno degli eventi che, insieme alla camminata di settembre sul lago di Annone, avevamo già messo a calendario negli scorsi mesi: sarà una proposta dalle dimensioni più contenute ma utile per fare rete. Ci sembra sia infatti un’ottima proposta per trascorrere qualche ora di spensieratezza insieme, favoriti da un momento conviviale e da un paesaggio magnifico attorno a noi”.

Per chi lo desidera, inoltre, è possibile prenotare il cestino entro le 17 del 14 luglio al numero Whatsapp 3714242522. Il contributo di partecipazione volontario è di 15 euro. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato o annullato. Il ricavato dell’evento, che gode del patrocinio della città di Oggiono, verrà devoluto alla ricerca sui tumori al seno.