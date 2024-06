RICETTAVA BUONI PASTO: 30ENNE CONDANNATO MA ANDRÀ IN APPELLO

LECCO – Condannato a un anno e quattro mesi e 334 euro di multa per ricettazione. Secondo l’accusa, condotta in aula dal Pm Caterina Scarselli il 30enne M.M. extracomunitario avrebbe prelevato dei buoni pasto dalla struttura aeroportuale di Malpensa e li avrebbe consumati in un centro commerciale di Oggiono.

La vicenda ha insospettito le commesse del centro commerciale che hanno fatto intervenire i carabinieri delle locale Stazione. Il 30enne è stato denunciato per furto e ricettazione di buoni pasto.

Oggi il giudice Paolo Salvatore ha accolto la richiesta dell’accusa e condannato l’extracomunitario solo per la ricettazione, mentre il reato di furto è prescritto. Il suo difensore, l’avvocato Michele Salvato ha preannunciato ricorso in Appello.

A.Pa.