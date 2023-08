LECCO – Le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere in provincia di Lecco hanno superato in questi giorni quota 2.500 unità, confermando la tendenza a un progressivo ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva.

In meno di un anno si contano oltre 500 strutture in più sul territorio lecchese, con un aumento di circa 3.000 posti letto: una crescita rilevante e una tendenza in positivo, che vede variare i dati della ricettività pressoché giornalmente per effetto di nuove aperture/variazioni/cessazioni, in particolare di case e appartamenti per vacanze e di locazioni turistiche.

Attualmente la capacità ricettiva del territorio annovera 80 esercizi alberghieri con circa 3.000 posti letto e 2.420 esercizi non alberghieri con 21.300 posti letto.

Delle 2.500 strutture ricettive presenti sul territorio lecchese, per complessivi 24.300 posti letto, le 80 attività alberghiere offrono circa 3.000 posti letto, mentre gli esercizi complementari (campeggi, locande, foresterie, case e appartamenti per vacanze imprenditoriali, rifugi alpini, case per ferie, ostelli, agriturismo) sono arrivati a 610 unità con circa 12.500 posti letto (comprensivi delle piazzole dei campeggi); l’offerta ricettiva extra-alberghiera può contare su ben 1.810 unità, con 8.800 posti letto: sono 1.150 le case e appartamenti per vacanze non imprenditoriali, 485 le locazioni turistiche non imprenditoriali e 175 i B&B.

Osservando i grafici che illustrano la capacità ricettiva del territorio lecchese, si può osservare quanto sia fondamentale valutarla soprattutto in termini di tipologia di struttura e quindi di posti letto: le strutture alberghiere e complementari, seppur numericamente inferiori a quelle extra-alberghiere, hanno rispettivamente una media di circa 37 e di circa 20 posti letto a struttura, mentre gli alloggi che non hanno carattere imprenditoriale (B&B, Cav e locazioni turistiche) offrono in media 5 posti letto a struttura, ma incidono comunque, grazie agli attuali 8.800 posti letto, sulla capacità ricettiva complessiva nella misura del 36%, rappresentando quindi oltre 1/3 dei posti letto totali del territorio lecchese.