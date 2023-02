LECCO – Il Comune di Lecco aderisce al progetto esosport, dedicato alla raccolta e al riciclo di materiale sportivo a fine vita, con la consegna e l’installazione presso l’Informagiovani, attualmente sito nei moduli tra gli istituti Bertacchi e Bovara, al centro sportivo comunale Al Bione e in 27 istituti scolastici e scuole dell’infanzia di Lecco, delle ESObox destinate alla raccolta di scarpe con la suola in gomma (non solo le classiche scarpe da tennis, ma qualsiasi calzatura con la suola in gomma), non più utilizzate, per un’azione di economia circolare e tutela dell’ambiente, oltre che di partecipazione e coinvolgimento di tutti i cittadini e della Comunità educante.

La filosofia di esosport si basa sul ciclo del riciclo e sulla consapevolezza che l’ambiente è un bene da preservare e che i rifiuti possono trasformarsi da scarto a risorsa, cioè nuova materia prima da riutilizzare, riducendo al massimo il loro impatto ambientale. Le scarpe con la suola in gomma raccolte saranno infatti riutilizzate per produrre senza costi aggiuntivi pavimentazioni antiurto da installare nei parchi giochi e nelle piste sportive.

Destinatari principali di questo progetto sono i cittadini di Lecco e del lecchese: i 27 contenitori presenti nelle scuole (dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado) sono dedicati ai bambini (e alle loro famiglie) e agli studenti, mentre i due punti di raccolta del centro civico di Germanedo, presso l’Informagiovani del Comune di Lecco (tra gli Istituti Bertacchi e Bovara) e al centro sportivo Al Bione, sono a disposizione di tutti. Nei prossimi mesi sarà possibile monitorare sul sito di esosport il quantitativo di materiale conferito e stabilire quali interventi realizzare.

Di seguito l’elenco dei punti in cui sono presenti le ESObox, a questo collegamento la mappa interattiva.