“RICORDANDO LUCIA” CON IL CORO SOL QUAIR: CHIESA GREMITA A SAN GIOVANNI

LECCO – Una chiesa gremita e un clima di profonda partecipazione hanno fatto da cornice, sabato 17 gennaio, al concerto “Ricordando Lucia”, promosso dal Coro Sol Quair a sostegno della Fondazione Bianca Garavaglia. L’iniziativa ha rappresentato un momento di raccoglimento collettivo in memoria della giovane Lucia Marcianò, scomparsa a soli 19 anni per una grave malattia, in cui la musica gospel si è fatta strumento di memoria, condivisione e vicinanza.

Il programma musicale, articolato e ben strutturato, ha alternato brani della tradizione gospel e spiritual – tra cui Alpha and Omega, Stayed on Jesus e In the Sanctuary – a composizioni di ispirazione contemporanea come Imagine, You Raise Me Up e Io sono l’altro. Una proposta capace di coniugare spiritualità e attualità, accompagnando il pubblico in un percorso musicale intenso e coinvolgente.

Sotto una direzione attenta e sensibile, il coro ha offerto un’esecuzione equilibrata, capace di passare da momenti di forte coralità a passaggi più raccolti e delicati. La risposta del pubblico è stata partecipe e commossa, con lunghi applausi che hanno sottolineato l’intensità delle esecuzioni e il significato della serata.

Il concerto ha assunto fin da subito un valore che andava oltre l’aspetto musicale: ogni brano è diventato un gesto di ricordo e di gratitudine, contribuendo a creare un’atmosfera carica di emozione. La grande affluenza di pubblico ha testimoniato la volontà di una comunità di ritrovarsi attorno alla musica per condividere un momento di memoria comune.

“Ricordando Lucia” si è così confermato non solo come evento culturale, ma come occasione di partecipazione collettiva, capace di trasformare il ricordo in un messaggio di unità e di speranza.