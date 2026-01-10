“RICORDANDO LUCIA” CON LA MUSICA DEL CORO GOSPEL SOL QUAIR

LECCO – Sabato 17 gennaio alle 20.30, la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni a Lecco ospiterà un evento musicale di grande intensità emotiva: il concerto del Coro Gospel “Sol Quair”, inserito nel cartellone della rassegna “Ricordando Lucia” e promosso anche a sostegno della Fondazione Bianca Garavaglia.

Il coro Sol Quair, la cui denominazione deriva dalla traslitterazione inglese Soul Choir — letteralmente “coro dell’anima” — è una realtà storica del panorama corale gospel lombardo, nata nel 1995 e da oltre venticinque anni attiva con esibizioni che uniscono potenza vocale, spiritualità e coinvolgimento del pubblico. Diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza, il gruppo ha alle spalle oltre 700 concerti in Italia e all’estero, esplorando repertori che spaziano dai brani gospel tradizionali ai pezzi contemporanei, spiritual e arrangiamenti originali capaci di emozionare e far riflettere.

Il concerto si annuncia come una serata ricca di espressione artistica e partecipazione, in cui le voci del coro si alterneranno in un percorso musicale pensato per celebrare con calore e intensità la memoria di Lucia Marcianò, giovane lecchese scomparsa a soli 19 anni per una grave malattia. L’ingresso è libero, con eventuali offerte destinate alla Fondazione Bianca Garavaglia, impegnata nella ricerca e nella cura dei tumori pediatrici — un messaggio di solidarietà che si intreccia con il valore sociale e comunitario dell’evento.

La scelta del gospel come linguaggio espressivo non è casuale: da sempre questo genere musicale porta con sé un profondo significato di speranza, condivisione e conforto, capace di creare un ponte tra partecipanti e spettatori attraverso note e vibrazioni vocali che parlano al cuore. Il “coro dell’anima” – come amano definirsi i Sol Quair – si prepara così a offrire una testimonianza artistica che va oltre la semplice performance, diventando occasione di unione e ricordo.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la buona musica, per chi desidera vivere momenti di comunità e per chi condivide l’impegno verso cause importanti: sabato 17 gennaio, la musica gospel farà da filo conduttore tra memoria, emozione e speranza nella cornice suggestiva della chiesa parrocchiale di San Giovanni a Lecco.