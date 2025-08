RIELLO, GATTINONI E PASQUINI “CONVINTI DEL VALORE” DI VIA RISORGIMENTO

LECCO – Si è tenuto mercoledì 30 luglio, nella sede della Provincia di Lecco, un nuovo incontro del tavolo istituzionale per l’esame delle prospettive riguardanti l’unità produttiva della Riello S.p.a. di Lecco alla luce delle operazioni per la messa in vendita degli asset e delle attività del gruppo Riello avviate dalla casa madre Carrier.

Al tavolo erano presenti i rappresentanti della Provincia di Lecco, del Comune di Lecco, dell’azienda e le organizzazioni sindacali (FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL). Durante l’incontro i referenti aziendali hanno fornito gli aggiornamenti intervenuti nel corso dell’ultimo mese. Sta infatti proseguendo nei tempi previsti la predisposizione della documentazione che sarà fornita all’advisor per la due diligence finalizzata all’operazione di vendita del perimetro della Riello S.p.a.

È stato concordato un nuovo appuntamento del tavolo istituzionale per la fine di settembre, dopo l’incontro già fissato dal Ministero delle Imprese e Made in Italy.

“L’azienda ha confermato le modalità e le tempistiche per l’avvio delle interlocuzioni con i potenziali acquirenti, da qui la decisione di riconvocare il tavolo istituzionale a fine settembre. – dichiarano il consigliere provinciale con delega al Centro impiego Antonio Leonardo Pasquini e il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – Ribadiamo la nostra convinzione nelle potenzialità dell’unità produttiva di Lecco e nel valore aggiunto che essa può offrire, in particolare sotto il profilo della ricerca e dello sviluppo di prodotti innovativi. Pur consapevoli dell’incertezza che accompagna il processo di vendita, esprimiamo apprezzamento per l’impegno dimostrato dall’azienda e dalle rappresentanze sindacali nel lavorare congiuntamente verso un esito positivo. I nostri Enti, in stretta collaborazione con i funzionari di Regione Lombardia e ciascuno per quanto di competenza, restano a disposizione per garantire il massimo supporto”.