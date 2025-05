RIFIUTI A CALOLZIO, LA POLITICA DISCUTE TRA CENTRO DI RACCOLTA E DEGRADO

CALOLZIOCORTE – Il tema dei rifiuti sta animando il dibattito della politica calolziese: ad accendere la discussione la conferma da parte dell’assessore all’Ecologia Cristina Valsecchi dell’apertura del centro di raccolta anche al giovedì pomeriggio, dalle 13 alle 17:30. La notizia è stata criticata dal gruppo d’opposizione Calolziocorte BeneComune, che, attraverso le parole della capogruppo Sonia Mazzoleni, ha evidenziato la propria pressione sull’amministrazione per questo provvedimento e per un incontro con i rappresentanti di Silea, ed ha sollevato un’altra problematica sul territorio.

Il gruppo di minoranza ha infatti diffuso un’immagine dello stato di degrado al di sotto del ponte Cesare Cantù, che collega il comune della Valle San Martino a Olginate.

“Provvederemo a segnalare il tutto agli uffici competenti – hanno dichiarato dal gruppo – e durante l’incontro del 12 giugno affronteremo il problema dell’abbandono dei rifiuti, del problematico accesso dei furgoni al centro di raccolta differenziata e della pulizia dei sottopassi”.

Valsecchi, in risposta alle segnalazioni riguardanti la difficoltà di accesso al centro, ha diffuso sui social un video informativo che mostra come utilizzare la propria tessera sanitaria del Comune di Calolziocorte per poter usufruire dei servizi del centro di raccolta.

