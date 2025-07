RIFIUTI ABBANDONATI A FALGHERA E LAORCA, CRITICO IL CODACONS

LECCO – Il Codacons esprime forte preoccupazione per la situazione di degrado ambientale e urbano che interessa le zone di Falghera e Laorca, a Lecco, dove si moltiplicano le segnalazioni da parte dei cittadini riguardo a rifiuti abbandonati, sacchi non conformi lasciati per strada e comportamenti incivili che compromettono il decoro e la vivibilità del territorio.

“In queste aree — dichiara il Codacons — i residenti sono costretti a convivere con cumuli di spazzatura lasciati fuori dai cassonetti, sacchi depositati in giorni errati o con modalità scorrette, creando non solo una situazione indecorosa ma anche un possibile rischio igienico-sanitario. È inaccettabile che, nonostante le continue denunce da parte della cittadinanza, la situazione rimanga invariata.”

Il Codacons scrive al Comune di Lecco e a Silea affinché si attivino con urgenza misure concrete, in particolare si sollecitano: intensificazione dei controlli da parte della polizia locale per identificare e sanzionare i responsabili dell’abbandono di rifiuti; campagne informative rivolte ai cittadini, per chiarire le modalità corrette di conferimento; potenziamento del sistema di raccolta differenziata, laddove necessario, e verifica dell’efficacia del servizio porta a porta.

“La mancanza di azione – conclude l’associazione – rischia di far passare il messaggio che tutto sia tollerato. Serve un intervento deciso per ripristinare legalità, tutela ambientale e rispetto per chi vive nei quartieri interessati.”