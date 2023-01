LECCO – Importante novità per la raccolta porta a porta dei rifiuti nel centro di Lecco: a partire da lunedì 6 febbraio, in zona 1 le operazioni di raccolta di tutti i rifiuti, ad esclusione del vetro, verranno svolte nel corso della notte.

Cambia dunque anche l’orario di esposizione di sacchi e contenitori per rifiuti indifferenziati (sacco rosso e sacco azzurro), plastica e metalli (sacco viola), umido, vetro, carta e cartone: le utenze non potranno più conferire in strada i propri rifiuti al mattino stesso del giorno di raccolta, come fatto finora. Negozi, bar e ristoranti dovranno esporli – in punti limitrofi alla propria attività – a partire dall’orario di chiusura ed entro le 2 di notte; le famiglie, i condomìni e gli uffici del centro dalle 19:30 e fino alle 2.

Le modalità di raccolta del vetro rimarranno invece invariate, per evitare la rumorosità delle operazioni di raccolta in orario notturno.

Le giornate e le frequenze del servizio di raccolta effettuato da Econord per conto di Silea resteranno le medesime previste dal calendario attualmente in vigore: le attività degli operatori ecologici prenderanno infatti il via a partire dalle 2 e termineranno entro le prime ore del mattino.

Appena completate le attività di raccolta di sacchi e contenitori, si avvieranno le attività di pulizia delle strade.

Per consentire l’efficace servizio delle spazzatrici e per eliminare la presenza di sacchi al risveglio delle attività in centro città, risulterà dunque indispensabile che tutte le utenze rispettino gli orari di esposizione indicati.

La prima serata di esposizione con il nuovo orario sarà quella di domenica 5 febbraio, in cui dovrà conferirsi l’umido, secondo i nuovi orari previsti.

In questi giorni tutti i residenti e le attività commerciali della zona 1 riceveranno una copia cartacea dell’ecocalendario 2023, contenente anche un flyer illustrativo con ogni informazione utile.

La sperimentazione è frutto di un lungo percorso condiviso di confronto e ascolto con le associazioni di categoria interessate, gli esercenti, le attività commerciali del centro ed Anaci Lecco (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari). Tutti gli attori coinvolti hanno condiviso con l’Amministrazione Comunale e con Silea – la società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti in tutta la Provincia di Lecco – le potenzialità e i vantaggi del nuovo orario di raccolta, che eliminerà la presenza nelle ore mattutine di sacchi e bidoni sul lungolago e nelle vie più sensibili della città.

“L’obiettivo è quello di fare in modo che, all’apertura delle attività, nelle vie del centro e sul lungolago non ci sia più la presenza di sacchi su strade e marciapiedi. È un cambiamento che punta a migliorare sensibilmente il decoro urbano: al mattino non si vedranno più mezzi di raccolta al lavoro per le vie pedonali. Per non vanificare gli sforzi, sarà indispensabile la collaborazione di tutti, rispettando gli orari di conferimento dei propri rifiuti. Nei primi mesi verranno valutati gli effetti della nuova modalità di raccolta notturna e si potranno apportare eventuali migliorie. Questa iniziativa in centro città è il primo tassello di una più ampia revisione del servizio di igiene urbana che riguarda l’intero territorio comunale” commenta il direttore generale di Silea, Pietro Antonio D’Alema.

Per qualsiasi informazione e richiesta di chiarimento, è possibile consultare il sito internet www.sileaspa.it.