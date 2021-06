LECCO – Da domani, giovedì 1° luglio, e fino al 31 luglio, l’Ecosportello di corso Promessi Sposi 30/G si trasferisce in via Marco D’Oggiono 18/A, dove ha sede la campagna di distribuzione del sacco rosso in centro, con il solito orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 15 e sabato dalle 8:30 alle 12.

Qui saranno distribuiti tutti i contenitori e i sacchi previsti per la propria utenza, con la possibilità di sostare all’interno del cortile per il tempo strettamente necessario al ritiro dei materiali.