RIFIUTI NEI BOSCHI TRA LECCO, BALLABIO E MORTERONE: LE FOTO DELL’INCURIA

BALLABIO/LECCO – Le segnalazioni di “zozzoni dei boschi” si moltiplicano. Dopo il caso lanciato ieri su BN e prontamente risolto dalle Polizie locali di Lecco e Ballabio, ci scrive oggi un appassionato biker di Olginate, che narra per immagini lo schifo presente da molto tempo accanto a strade e sentieri, unendo al racconto le relative immagini. Tra le foto, ce n’è una che fa particolare impressione (non perché si vede appeso a un ramo d’albero un braccio artificiale) dato che sullo sfondo si nota uno scooter abbandonato. L’autore della civile denuncia di oggi specifica che quella moto nei pressi della località di Montalbano “è lì da anni” – così come confermato da altri frequentatori del bosco e da un paio di persone che abitano non distante …

