RIFIUTI SULLE PANCHINE DEL LUNGOADDA, I CALOLZIESI SI DIVIDONO

CALOLZIOCORTE – Sul lungo Adda di Calolzio, le panchine — nate per offrire una pausa ai camminatori — oggi sono immerse nel degrado. Bottiglie, cartacce, vetri e rifiuti di ogni genere punteggiano l’area, trasformando un angolo suggestivo in una scena di abbandono che fa discutere profondamente.

La cittadinanza si divide, ma è unita nel bisogno di una soluzione. I social sono ricchi di commenti e proposte: c’è chi vorrebbe rimuoverle, stanco di notti chiassose e rifiuti lasciati al buio. C’è chi invece ne difende l’utilità per gli anziani e i camminatori, chiedendo piuttosto controlli e multe: “Aspettarli in borghese e multarli come si deve!” invocano alcuni.

Altri ancora propongono illuminazione, telecamere trappola e Daspo per chi sporca, sulla scia del “modello Pescate”, dove una lattina nella siepe costa caro. Molti chiedono pattugliamenti serali, identificazioni e sanzioni. Non manca l’amarezza di alcuni rassegnati: “È sempre stato così, non cambierà mai nulla” dicono in tanti, stanchi delle parole. Ma c’è anche chi non si arrende: “Serve vita, non rimozione. Un chiosco, un evento, una presenza attiva può invertire la rotta”.

La mancata area cani, proposta e negata a causa della presenza del parco Adda, fa discutere. “Si tutela il parco, ma chi tutela i cittadini?” si chiedono diversi utenti.

Molti vedono l’opzione di togliere le panchine come una sconfitta: “Togliere i cestini e le panchine danneggia solo chi le usa con civiltà“, è il pensiero di tanti cittadini. Un’idea che emerge forte: serve prevenzione, presenza e un cambio di prospettiva, per poter prevenire il degrado.

RedCro