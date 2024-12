RIFLESSIONE: CALOLZIO, LA SCOMPARSA D’UNA “CITTÀ” E DELLA SUA IDENTITÀ

È un processo inevitabile? Forse sì, tuttavia mi viene da pensare che, che si manifesta non tanto e non solo nei simboli e nelle tradizioni ma innanzi tutto nel legame tra il luogo e i suoi abitanti nonché nella consapevolezza che questi esprimono e alimentano nei riguardi del luogo in cui vivono: «abitare» nella sostanza significa proprio questo, non è solo risiedere in una casa e comprare cose nei negozi locali. Consapevolezza che poi diviene. Tutte doti che solitamente risultano poco presenti quando non assenti nei paesaggi urbanizzati troppo mercificati – nelle varie accezioni che possiede il termine.