LECCO – Il 2019 è stato un anno di fuoco per le foreste nel mondo: sono andati in fumo circa 12 milioni di ettari di Amazzonia, oltre 8 milioni nell’Artico, 328 mila ettari tra foreste e altri habitat in Indonesia ed anche l’Australia sta fronteggiando gli incendi boschivi pericolosi e catastrofici, mai visti prima. Il WWF internazionale si sta impegnando per dare vita a nuove foreste, recuperare quelle piagate dagli incendi, sottrarre dagli allevamenti e dall’agricoltura industriale le foreste esistenti e garantire che gli alberi nel mondo siano adeguatamente protetti.

WWF Lecco ha deciso di collaborare a questo progetto internazionale di riforestazione con una donazione di 2000 euro. “Da alcuni anni abbiamo deciso di sostenere economicamente le attività del WWF internazionale – spiega il presidente Lello Bonelli – il suo scopo è appunto quello di raccogliere fondi da destinare a progetti di conservazione e tutela ambientale. Negli scorsi anni abbiamo contribuito alla protezione dell’orso polare, della tigre e del leopardo delle nevi.

È più semplice e magari più d’impatto emotivo destinare fondi per un progetto di tutela di fauna selvatica, ma senza un habitat che ne consenta la vita, nessun animale può sopravvivere. Le drammatiche immagini dei koala australiani che muoiono tra le fiamme causate dagli incendi di quest’anno ne sono tragica testimonianza. Per noi è un grosso impegno, reso possibile dalle tante iniziative che i nostri attivisti portano avanti sul territorio (corsi, escursioni, iniziative peri bambini, tavoli di raccolta fondi) e dai contributi degli “Amici del WWF Lecco”, realtà del territorio che contribuiscono con piccole, ma per noi fondamentali, donazioni.

Ogni euro che riusciamo a mettere a bilancio è destinato a progetti di conservazione, a livello locale, come il progetto BarroBugBox per la tutela degli impollinatori nel Parco Regionale del Monte Barro, e a livello “mondiale”, con contributi come quello di quest’anno per le foreste amazzoniche. Continueremo a impegnarci su queste due direttrici che rappresentano il senso dell’impegno del WWF lecchese, che è sempre quello di agire localmente, pensando globalmente”.