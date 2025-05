PARTITI I LAVORI PER L’ACCESSIBILITÀ DELLO STADIO RIGAMONTI-CEPPI

LECCO – Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e di abbattimento delle barriere architettoniche dello stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco.

Le opere, condivise con la società calcistica Calcio Lecco 1912 Srl, interesseranno la tribuna distinti, con accesso da via Pascoli, e prevedono la realizzazione di servizi igienici riservati alle persone con disabilità, adiacenti al blocco bagni attuale dedicato agli uomini. Gli interventi comporteranno la demolizione di parte dell’esistente tribuna con l’eliminazione di 20 posti a sedere per la creazione di 9 nuovi posti riservati alle persone con disabilità, l’eliminazione di 40 posti a sedere e la creazione di piazzole di sosta per le carrozzine, la realizzazione di una rampa di accesso/esodo per le carrozzine (lato via pascoli) mediante prolungamento di una parte della rampa esistente e la sistemazione dei solai dell’esistente manufatto adibito ai servizi igienici. Seguiranno le opere di estensione dell’impianto elettrico e idraulico necessarie alla fruizione dei nuovi spazi.

Il costo complessivo dell’intervento è di 76.933,24 euro e la conclusione è prevista entro la prima metà del mese di luglio.