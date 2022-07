Cara Lecconews, Notizie buone. Per qualcun altro.

Lunedì sera il Consiglio Comunale approverà il primo progetto dell’era Gattinoni sulla rigenerazione urbana (25 quelli presentati alla Giunta).

In via Tubi l’ex area produttiva Venerota cambierà destinazione d’uso nella più remunerativa residenziale.

Tireranno su due condomini, uno di 6 piani, l’altro solo di 5.

Diciassette metri di altezza, in deroga.

Però gli faran fare i bagni con l’acqua meteoritica e qualche pannello solare ma gli abbuoneranno quasi la metà di tasse sugli oneri di urbanizzazione e costruzione e, non bastasse, gli regaleranno fino al +20% di volumetrie

È bellissimo partecipare agli incontri pubblici sul Pgt, organizzati dal Comune per una Lecco sostenibile, ecologica, verde ect. e poi oplà tutto intorno intanto procede come sempre, mattone su mattone, su mattone su mattone.

Speriamo che il Comune faccia in fretta a censire le case sfitte in Città perché a furia di autorizzare, anche per responsabilità della Regione, nuove costruzioni, cambi di destinazione d’uso ed ennesimo nuovo residenziale va a finire che dalle circa 2000 di oggi, toccherà ogni volta, ricontarle.

Fortunatamente poco distante da li, l’area ex Leuci è sotto vincolo produttivo/artigianale grazie a un precedente pronunciamento unanime del Consiglio comunale contro la speculazione edilizia post chiusura della fabbrica.

Ah no, scusate.

Il Comune ha detto che cambieranno la destinazione d’uso e autorizzeranno residenziale e commerciale, anche lì.

Però l’assessore Rusconi ha garantito ci sarà un museo a cielo aperto delle lampadine nelle viette interne.

Illuminante.

Spegnete la luce alla Giunta.

Paolo Trezzi