BARZIO – Verso la conclusione i lavori di manutenzione straordinaria del rifugio Cazzaniga-Merlini ai Piani d’Artavaggio. Entro il prossimo mese di ottobre la Sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini guidata dal presidente Emiliano Invernizzi procederà all’affidamento della nuova conduzione del rifugio, negli ultimi due anni rimasto chiuso al pubblico per quanto riguarda l’attività ricettiva.

Situato a 1889 metri di quota, territorialmente in Comune di Barzio, il Cazzaniga-Merlini in questi ultimi mesi è stato interessato da un massiccio intervento di risistemazione e ammodernamento con lavori per lo più svolti del tutto gratuitamente dai soci della Sezione Ana di Lecco.