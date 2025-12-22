RIMONTA SFUMATA E VITTORIA PESANTE: DUE VOLTI DELLA ROVINATA

LECCO – La Rovìnata chiude il girone d’andata del campionato di Seconda Categoria con una settimana intensa e ricca di emozioni, fatta di una sconfitta beffarda e di una vittoria fondamentale per la classifica. Nella 14ª giornata, disputata il 14 dicembre 2025, i biancorossi cadono in casa contro lo Sport Club Dongo per 2-3 al termine di una gara dai due volti. L’approccio iniziale è negativo: il Dongo parte più aggressivo e determinato e nei primi 25 minuti indirizza la partita portandosi sul doppio vantaggio. La Rovinata fatica a trovare ritmo, ma al 35’ arriva il primo segnale di reazione con Alborghetti, che accorcia le distanze con un preciso tiro da fuori area a fil di palo. Da quel momento la partita cambia volto: nella ripresa i padroni di casa prendono in mano il gioco e mettono sotto pressione costante gli ospiti. Il pareggio arriva al 55’, quando Barònchelli finalizza una bella azione corale con una conclusione di esterno imparabile. Sull’onda dell’entusiasmo la Rovinata va più volte vicina al gol vittoria, ma deve fare i conti con la sfortuna e con un portiere avversario protagonista di almeno tre interventi decisivi. Al 90’ arriva però la beffa: punizione dal limite respinta da Pozzi e tap-in vincente del Dongo che fissa il risultato sul 2-3. Il voto squadra è 6, condizionato dai primi 25 minuti sottotono. Migliore in campo Alborghetti, decisivo non solo per il gol ma anche per presenza, carattere e generosità.

Di segno opposto la gara della 13ª giornata, giocata il 7 dicembre 2025 contro il Valchiavenna e vinta per 4-2. La Rovìnata gioca un primo tempo straripante, indirizzando subito la partita contro una diretta concorrente per la salvezza. Al 7’ Molinari sblocca il risultato con una conclusione velenosa dalla distanza, mentre al 17’ Baronchelli conferma la sua crescita con un gran gol in azione personale, diagonale imprendibile all’incrocio. I biancorossi continuano a macinare gioco e al 25’ Mangili segna di testa su calcio d’angolo; poco dopo è Ghila a trovare il gol, sempre di testa, portando il punteggio sul 4-0 e salendo a quota 10 reti stagionali. Nel finale di primo tempo il Valchiavenna prova a reagire, colpisce una traversa e costringe Roselli a un paio di interventi difficili. Nella ripresa gli ospiti accorciano con due calci di rigore, ma la Rovìnata, pur sprecando diverse occasioni per chiudere definitivamente la gara, gestisce con maggiore prudenza il finale e porta a casa tre punti pesantissimi. Voto squadra 7,5, con un primo tempo da applausi. Tra i migliori Molinari, Barònchelli, Mangili, Ghila e Roselli, sempre sicuro tra i pali.

Due partite che raccontano bene il carattere di una Rovinata capace di esprimere un calcio di alto livello, ma chiamata a migliorare l’approccio iniziale e la concretezza sotto porta per trasformare le buone prestazioni in risultati ancora più importanti.