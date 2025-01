RINASCITA PER MORTERONE: “TURISMO, PROGETTI, FUSIONE O INESORABILE DECLINO?”

Un articolo del 16 dicembre della rivista Men’s Healt Italia a firma Roberto Pegorini così si esprimeva in merito alla ricettività turistica del piccolo comune “se visiterete Morterone vorrete fermarvi per pranzo dovrete spostarvi almeno fino a Ballabio”. Perifrasi che conferma la triste situazione in cui versa il Nostro paese.

Per tutta risposta l’amministrazione comunale di Morterone, sulla propria pagina Facebook, così rispondeva: “…avremmo un appunto: da noi è anche possibile mangiare presso uno dei 2 ristoranti presenti, non è necessario ricorrere per forza al pranzo al sacco” e al contempo menzionava “Trattoria dei Cacciatori e Agriturismo Costa del Palio”…

