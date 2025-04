RINNOVABILI. CERS LECCO: PA, ENTI E IMPRESE POSSONO ADERIRE

LECCO – La Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale CERS Lecco ETS segnala ai comuni e alle imprese di tutto il territorio lecchese la possibilità di aderire al suo statuto e di diventare soci della Comunità stessa.

Possono aderire gratuitamente le Pubbliche Amministrazioni, gli enti e le imprese del territorio, come consumatori o come produttori, che abbiano connesso impianti fotovoltaici dopo il 18/06/2024. In questa fase iniziale non è, invece, previsto l’ingresso da parte delle persone fisiche, né come produttori né come consumatori di energia.

In questo momento aderire a CERS Lecco è particolarmente interessante per Pubbliche Amministrazioni, enti e imprese che si trovano in comuni con meno di 5.000 abitanti che decidono di installare un nuovo impianto fotovoltaico o potenziare un impianto esistente, essendo disponibile un contributo PNRR a fondo perduto pari al 40% dell’investimento.

Diverse aziende del territorio hanno già provveduto nei mesi scorsi a inoltrare la richiesta di adesione alla CERS di Lecco al fine di beneficiare dell’incentivo. Per questo, oltre alle due configurazioni presenti sul territorio del Comune di Lecco, nei prossimi mesi la CERS attiverà anche altre configurazioni nelle cabine primarie del circondario: non solo Lecco Caleotto (500), Lecco Bonacina (501), ma anche Valmadrera-Civate (499), Mandello-Abbadia (539), Bosisio-Cesana (493), Oggiono (484), Rogeno (490), Garbagnate Monastero (479).

L’installazione di nuovi impianti fotovoltaici su edifici comunali e imprese permetterà al territorio di beneficiare degli incentivi in conto esercizio, per 20 anni, generati dalla condivisione di energia rinnovabile fra i soci. Il 60% degli incentivi generati sarà destinato al Fondo di comunità, costituito presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese che provvederà a selezionare, finanziare e rendicontare progetti sociali e ambientali sul territorio.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni, enti e imprese interessati a realizzare o potenziare un impianto fotovoltaico, beneficiando dell’incentivo PNRR del 40%, trovano sul sito ufficiale della CERS di Lecco lo statuto e la documentazione necessaria. Per informazioni: cers@comune.lecco.it.