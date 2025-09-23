RINVIATA A GIUDIZIO LA 39ENNE CHE INVESTÌ UNA CICLISTA A ROBBIATE

LECCO – È stata rinviata a giudizio l’autista che investì e uccise una ciclista che stava percorrendo contromano via Colleoni, una strada a senso unico di Robbiate nel gennaio 2024. Vittima Maurilia Corno, 69 anni, residente nel paese dove è avvenuto l’incidente.

L’indagine è stata veloce: sono stati ricostruiti nell’udienza preliminare di oggi, davanti al Gup Salvatore Catalano, i fatti, con la dettagliata relazione degli inquirenti e il Pm Pasquale Esposito ha chiesto l’archiviazione del procedimento nei confronti dell’autista, 39 anni, originaria dell’Est Europa e da anni in Italia. Alla richiesta del Pm si sono associati il difensore della donna, l’avvocato Noemi Mariani, mentre la parte civile si è opposta. Il giudice per l’udienza preliminare Salvatore Catalano, dopo una breve camera di consiglio, ha rinviato la donna a processo.

RedGiu