LECCO – Matteo Ripamonti, capogruppo in consiglio comunale di Fattore Lecco, è intervenuto nel dibattito in vista del rinnovo della convenzione tra l’amministrazione comunale e l’associazione delle scuole dell’infanzia paritarie. “La proposta del Comune introduce una novità importante – ha detto Ripamonti – perché non solo mantiene la cifra attuale, ma allunga il periodo di erogazione del contributo pubblico fino al 2027”.

“Dati alla mano – ha proseguito Ripamonti – è evidente che il contributo versato per ogni bambino che frequenta le scuole paritarie continua a crescere: nell’anno scolastico 2016/17 c’erano 925 bambini (lecchesi e non) per i quali il Comune di Lecco versava un contributo di 1.513 euro per ogni bambino. Nell’anno scolastico 2022/23 i bambini saranno 746 e dunque il risparmio sulla retta per ogni famiglia reso possibile dal contributo comunale è pari a 1.876 euro. La domanda che poniamo è questa: la convenzione è l’unico strumento per aiutare le famiglie?”