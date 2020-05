MILANO – Domani riapriranno molte attività economiche. In previsione di questa ripartenza, da Regione Lombardia arrivano alcune linee di indirizzo per le diverse categorie coinvolte da questo provvedimento: ristorazione; stabilimenti balneari e spiagge; strutture ricettive; servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante); uffici aperti al pubblico e manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali; professioni della montagna; autoscuole e scuole di vela.

CLICCA QUI PER LE LINEE DI INDIRIZZO DELLA REGIONE