RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO: VIA ALLA TERZA FASE DEI LAVORI

LECCO – Entra nel vivo la terza fase del progetto di riqualificazione del lungolago di Lecco. Al contempo, sono in fase avanzata e si avviano verso quella conclusiva, le fasi 1 e 2 che, da gennaio a oggi, hanno interessato il tratto tra piazza Cermenati a piazza Stoppani.

Considerato lo stato attuale dei lavori e il monitoraggio dei flussi di traffico nella zona, l’Amministrazione comunale ha stabilito di ripristinare il doppio senso di marcia su via Nava, con l’incrocio di piazza Cermenati regolato dall’impianto semaforico. La modifica sarà in vigore allo scadere dell’attuale ordinanza, ossia dal pomeriggio di oggi, venerdì 28 febbraio.

Rispetto alle attuali modifiche viabilistiche rimane invece vietata la svolta a sinistra da lungolario Cesare Battisti su via Nava (provenendo da nord) all’incrocio con piazza Cermenati: ciò per dare maggiore fluidità al traffico di transito sul lungolago e, soprattutto, considerato che la futura realizzazione della ciclabile andrà, di fatto, a occupare parte dell’attuale corsia.

“Si torna a via Nava a doppio senso di percorrenza senza, però, la svolta a sinistra dal lungolago su piazza Cermenati: si manterrà, così, la scorrevolezza di traffico sul lungolago che abbiamo avuto per tutti questi mesi – dice l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi – Allo stesso tempo ripristiniamo la situazione antecedente alla prima fase di cantiere, dando sollievo ai residenti di via Torri Tarelli (in particolare dal transito di mezzi pesanti) e dando maggiore sicurezza ai pedoni che vogliono raggiungere sia piazza Cermenati sia in lungolago cittadino”.