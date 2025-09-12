RIQUALIFICAZIONE STAZIONI FUNIVIA PER ERNA, AFFIDATI I LAVORI

LECCO – Sono stati affidati all’impresa Same involucri edilizi Srl i lavori di riqualificazione delle stazioni a monte e a valle della funivia Malnago – Piani d’Erna.

Il progetto, redatto dallo studio Ardea guidato dall’architetto Arturo Montanelli, prevede importanti interventi sugli edifici di entrambe le stazioni, la manutenzione degli stabili, l’ammodernamento degli spazi e dei servizi per migliorare le condizioni di accoglienza degli utenti del trasporto pubblico, con un focus sull’efficientamento energetico e funzionale, oltre che sull’attrattività delle stazioni stesse.

Approvato, inoltre, il relativo quadro economico di aggiudicazione per un totale di 1.864.140,40 euro che comprende un contributo di Regione Lombardia di 1.330.000 euro e i restanti 534.140,40 euro a carico del Comune. Regione Lombardia ha, infine, concesso una proroga dei termini per la conclusione dei lavori al 31 dicembre del 2026.

Così Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale e Renata Zuffi, assessora all’ambiente e alla mobilità: “Riparte finalmente il progetto di riqualificazione della funivia di Erna. Grazie alla collaborazione con Regione Lombardia interveniamo per rendere più accoglienti e moderne le stazioni di valle e monte. Ora andiamo avanti con passi concreti: cronoprogramma dei lavori, attenzione alla continuità del servizio, rispetto del contesto dove si apre il cantiere, coinvolgimento degli operatori economici e delle associazioni interessate a progettare insieme lo sviluppo della montagna lecchese”.