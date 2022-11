MILANO – Da oggi a Milano e in diversi altri capoluoghi sarà consentito accendere gli impianti termici di case, condomini e uffici. Ma sarà davvero necessario? Di sicuro si farà notare l’ingresso sul nord Italia della prima perturbazione di carattere marcatamente autunnale. Le temperature medie scenderanno, di 4-5°C rispetto alle scorse calde settimane, probabilmente pioverà e l’aumento di umidità aumenterà la sensazione di disagio termico: di sicuro è arrivato il momento di cambiare il guardaroba, riponendo definitivamente l’abbigliamento estivo.

Ma niente panico, “sarà un clima solo più vicino alla norma stagionale, ed anzi con temperature più miti di quelle tipiche degli ultimi anni: rispetto ad una temperatura media di circa 11.6 °C tipica della prima decade di novembre, nei prossimi giorni la temperatura media oscillerà intorno ai 14-15 °C, rimarcando la tendenza dell’ultimo decennio durante il quale la temperatura media a Milano è cresciuta di circa 1,3°C rispetto ai dati storici” dichiara Samantha Pilati, responsabile dei servizi meteo di Fondazione OMD.

Quindi in realtà potremo godere ancora per un po’ del ‘benefit’ termico che i nostri edifici hanno accumulato nelle scorse settimane quasi estive. I più fortunati saranno ovviamente quanti dispongono di edifici energeticamente efficienti, adeguatamente dotati di cappotti e isolamenti termici: il calore accumulato dalle murature potrà assicurare condizioni di comfort termico ancora per diversi giorni, prima che si renda necessaria l’integrazione degli impianti di climatizzazione. Ma anche chi ha una casa di modeste prestazioni energetiche, purché con infissi aggiornati e adeguati sistemi di regolazione termica, potrà ridurre i costi (e le emissioni!) del riscaldamento, con comportamenti adeguati nella propria casa e nell’ambiente di lavoro.

“Di fronte a costi di riscaldamento aumentati a dismisura, possiamo limitare i danni per i bilanci familiari mettendo a punto strategie di risparmio, che ci consentano di superare l’inverno in condizioni di buon comfort termico tagliando sprechi, inefficienze e cattivi usi dell’energia termica. Certo si tratta di una magra consolazione per tante famiglie in difficoltà economica, ma un cambio di abitudini potrà produrre miglioramenti a lungo termine, con grande beneficio anche per la riduzione di inquinamento ed effetto serra” dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Ecco il decalogo di Legambiente

per una stagione fredda a basso impatto,

economico e ambientale