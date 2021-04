MILANO – La protezione civile regionale annuncia maltempo su quasi la totalità del territorio lombardo. Nello specifico si tratta di allerte ordinarie – codice giallo – per rischio idrogeologico e idraulico valide per la giornata di oggi 12 aprile, a cui si aggiunge per il pomeriggio l’allerta gialla per vento forte.

SINTESI METEOROLOGICA

Il transito di una perturbazione determina precipitazioni diffuse, per lo più moderate su tutte le aree, localmente forti su Prealpi e alta pianura ma poco probabili. Le precipitazioni interesseranno l’intera regione per tutta la giornata di lunedì 12 aprile, intermittenti sulla bassa pianura, più insistenti altrove, più diffuse e intense tra pomeriggio e prima serata. Possibile qualche rovescio temporalesco su pianura ed Oltrepò pavese, più probabile sulla pianura centrorientale.