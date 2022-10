MILANO – In corso sui nostri territori l’allerta arancione – moderata – per rischio idrogeologico. La Protezione civile regionale ha diramato la criticità valida per l’area lariana, le Prealpi orobie occidentali e la Valchiavenna sino al prossimo aggiornamento.

SINTESI METEOROLOGICA

Dalla prime ore di venerdì 21 ottobre sono in corso precipitazioni di debole intensità in prevalenza sui settori alpini e prealpini occidentali. Per la giornata di sabato 22 ottobre, sono attese, seppur con una probabilità molto bassa di fenomeni temporaleschi, precipitazioni in prevalente forma di rovescio anche persistente, che risulteranno avere una maggiore probabilità di accadimento sulla pianura tra mattina e pomeriggio. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su rilievi alpini e prealpini ed alta pianura, con possibile persistenza di qualche rovescio o locale temporale sulle zone di bassa pianura.