RISCHIO IDROGEOLOGICO, DA REGIONE 1,6 MILIONI A OGGIONO E CALOLZIO

LECCO – “La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, ha approvato una delibera per il riutilizzo di economie accertate pari a 6.392.020,98 euro, da destinare a interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Di questi fondi, 2.670.308,36 euro saranno utilizzati per la rimodulazione finanziaria di alcuni interventi che necessitano di risorse integrative. Per il territorio lecchese, sono stati destinati complessivamente 1.689.308,36 euro: 1.514.308,36 euro per la realizzazione della vasca di laminazione sul torrente Gandaloglio (1° lotto) nel Comune di Oggiono, con un investimento totale di 6.118.000 euro; 175.000 euro per la messa in sicurezza del torrente Carpine in località Cantelli nel Comune di Calolziocorte, con un investimento complessivo di 470.000 euro. Inoltre, le economie residue, pari a 3.721.712,63 euro, saranno impiegate per il completamento degli interventi già avviati nell’ambito dell’Accordo di Programma 2010. Il Soggetto Attuatore del Commissario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Lombardia gestirà l’assegnazione delle integrazioni finanziarie, in base alle richieste motivate degli Enti Attuatori degli interventi.

La difesa del suolo è una priorità per Regione Lombardia e continueremo a investire con risorse statali e regionali per garantire sicurezza e resilienza al nostro territorio, prevenendo rischi idrogeologici con azioni mirate e tempestive” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.