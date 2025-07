RISCHIO IDROGEOLOGICO, DALLA PROVINCIA 40 MILA EURO PER FIUMI SICURI

LECCO – Nella seduta del Consiglio provinciale dello scorso 9 luglio, la Provincia di Lecco ha stanziato 40.000 euro per finanziare le attività di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico Fiumi sicuri 2025.

Nelle prossime settimane la Provincia di Lecco pubblicherà il bando con scadenza il 19 settembre, destinato a Comunità Montane, Parchi e Comuni, che potranno così presentare le domande di contributo.

“Abbiamo ascoltato l’esigenza del territorio di anticipare la pubblicazione del bando per poter dare agli enti il tempo necessario a realizzare i loro interventi – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini – Ci siamo perciò impegnati per trovare subito nel nostro bilancio le risorse per finanziare questa attività che riscuote molto interesse tra i Comuni e che durante la recente visita al Cpe di Sala al Barro a Galbiate ha ricevuto il plauso dell’Assessore regionale La Russa per la sua peculiarità e unicità. Ancora una volta la Provincia di Lecco si pone al fianco degli enti per finanziare una concreta attività di prevenzione in materia di protezione civile, con l’obiettivo di limitare i danni connessi ai fenomeni di dissesto idrogeologico. Auspichiamo la massima partecipazione degli enti, così come avvenuto nelle precedenti edizioni”.