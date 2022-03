MILANO – Diramata dalla protezione civile regionale l’allerta meteorologica per rischio incendi boschivi. Livello di guardia arancione – moderato – sull’intera area lariana a partire dal pomeriggio odierno e fino a nuovo aggiornamento.

SINTESI METEOROLOGICA

Un vasto campo di alta pressione favorisce condizioni stabili e soleggiate ovunque sul territorio regionale. Si prevede un graduale calo del tasso di umidità dell’aria, con conseguente grado di pericolo per il rischio incendi boschivi in generale rialzo. Si sottolinea che le condizioni meteo-climatiche, il perdurare dell’assenza di precipitazioni e l’umidità del combustibile vegetale in ulteriore diminuzione saranno tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce (in particolare nelle zone con codice colore di allerta arancione). I codici di allerta per i settori in quota sono riferiti ai territori non coperti da neve, mentre sulla Pianura Orientale si limitano alle aree boscate.