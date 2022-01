MILANO – Diramata dalla Protezione Civile regionale l’allerta per rischio incendi, in codice arancione sui nostri territori, valida per domani, giovedì 20 gennaio.

SINTESI METEOROLOGICA

A partire dalle prime ore di domani giovedì 20 gennaio, previsto rinforzo del vento da nord su Alpi e Prealpi, a carattere di foehn su alcuni fondivalle, più diffusamente su Lario e Valchiavenna, ma che interesserà anche il Varesotto, pedemontana occidentale e Valcamonica.

Il grado di pericolo è quindi in graduale aumento sull’intero territorio regionale, sia per l’incremento della ventilazione, sia per il basso grado di umidità dell’aria e della lettiera superficiale del terreno che sta caratterizzando questo periodo.

Si sottolinea che queste condizioni sono tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce, in particolare nelle zone con codice colore di allerta arancione.