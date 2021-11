MILANO – Avviso di allerta per rischio neve diramato dalla Protezione Civile della Lombardia poco prima delle 14 di sabato.

A partire dal tardo pomeriggio di oggi 27/11 sono attese precipitazioni sparse e diffuse con il limite neve attorno a 800 metri circa, con possibilità di abbassamento della quota in tarda serata a circa 500 metri. Accumuli nevosi tra 800 e 1200 metri mediamente attorno 5-10 cm circa, tra 500 e 800 metri invece non significativi.

Venti in pianura da est con rinforzi in serata su alta pianura (velocità medie orarie fino a 40 km/h). In montagna venti dai quadranti …

