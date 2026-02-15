RISSA PER UN PARCHEGGIO A OLGINATE, COINVOLTE 4 PERSONE

OLGINATE – Tensione alle stelle ieri mattina in via Barozzi, nel cuore del centro storico di Olginate, dove una discussione per un posteggio è rapidamente degenerata in rissa. Poco prima delle 11.30 due residenti hanno iniziato a litigare: secondo alcune testimonianze tutto sarebbe nato da un’auto da spostare, per altri da un lieve urto tra veicoli. In ogni caso, dalle parole si è presto passati alle mani.

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Merate e due ambulanze dei Volontari del Soccorso di Calolzio. Al loro arrivo non c’erano solo i due contendenti, ma quattro persone coinvolte: due uomini di 33 e 49 anni, una donna di 28 e un ragazzo di 15.

Due dei presenti sono stati accompagnati in codice verde agli ospedali di Lecco e Merate. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

RedCro