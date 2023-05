LECCO – Per un episodio avvenuto nei pressi della stazione di Lecco la sera del 15 settembre 2019 sono state chieste dalla Procura di Lecco le condanne a due anni e 10 mesi nei confronti di un marocchino di 34 anni e a 4 mesi per un suo amico, di due anni più giovane.

Il primo è accusato di presunta rapina e lesioni, il secondo di furto. Quella sera di quattro anni fa avvenne una lite tra extracomunitari, un nigeriano 32enne rimase anche leggermente ferito e si ritrovò senza il portafogli contenente 420 euro. All’origine ci potrebbe essere stata un questione di droga. L’attenzione sarebbe stata attirata da una donna, che ha contattato la Polfer. Il nigeriano oggi irreperibile, assistito dall’avvocato Sonia Bova, venne accompagnato al Pronto Soccorso di Lecco.

Al termine della discussione di oggi per i due imputati assistititi dagli avvocati Paolo Rivetti e Massimo Spreafico, la Procura ha chiesto la condanna di entrambi, 2 anni e 10 mesi per il 34enne e 4 mesi per il 32enne. Il collegio giudicante, presieduto da Bianca Maria Bianchi, a latere Martina Beggio e Gianluca Piantadosi, ha aggiornato l’udienza per repliche e sentenza.

RedGiu