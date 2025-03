RISTOREXPO, PREMIATI I BENEMERITI DELL’ENOGASTRONOMIA

ERBA (CO) – Entra nel vivo Ristorexpo, la mostra BtoB promossa dalla Fondazione Lariofiere in collaborazione con Confcommercio Como e Lecco e FIPE Confcommercio.

Da sempre la giornata di lunedì è quella maggiormente partecipata dagli operatori e la più ricca di iniziative. Non è un caso che la Federazione Italiana Pubblici Esercizi abbia scelto proprio questo giorno per organizzare il proprio consiglio regionale ed invitare il presidente nazionale Lino Stoppani. A lui il compito di conferire il premio ai benemeriti dell’enogastronomia del territorio che quest’anno è andato a Massimo Croci, figura storica e colonna portante del Crotto del Sergente di Como e ad Antonio Peccati (in copertina), presidente di Confcommercio Lecco e visionario imprenditore con attività anche nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza.

Massimo Croci, dal 1999 alla guida del Crotto del Sergente, da sempre lavora ad una ricerca accurata dei prodotti. Si è contraddistinto per la capacità di selezionare sapori e sapienze antiche e perchè ha compreso prima di molti altri la necessità di amare e valorizzare il territorio impegnandosi in un’importante ricerca non solo per la cucina ma anche per il vino. La sua cantina mostra in maniera evidente questa ricerca e tutta la sua passione.

Antonio Peccati ha sviluppato una serie di iniziative e di progetti legati all’enogastronomia, facendosi guidare anche un’altra sua grande passione, quella per la montagna. La sua è una ristorazione legata alle persone e al territorio, tanto buona quanto semplice.

Nel corso della giornata si è anche disputata l’attesa competizione per decretare il miglior Negroni del Lago di Como a insindacabile giudizio del bartender Luca Picchi e della giuria composta da Tinto, alias Nicola Prudente e dal barman Jacopo Misiano. Il vincitore di questa edizione è Nicolas Reatti de Lo Scalo di Cremia. Secondo posto per Loris Civati del Bar Massi di Castelmarte e terzo per Goffredo Rizzi della Birreria Majnoni di Erba.

Due le masterclass della giornata: la prima nel corso con lo chef stellato Paolo Barrale e la seconda con la coppia d’oro della ristorazione di Zurigo Markus Stokle ed Elif Oskan. Markus ed Elif domenica sera sono anche stati protagonisti di una cena a più mani, realizzata con lo chef Mauro Elli presso il ristorante il Cantuccio di Albavilla.

Per il Focus Pizza oggi è stata la volta di Luca Pezzetti, pizzaiolo romano che ha dialogato con Tinto, coinvolgendo anche Alessandro Gestra, operatore locale e titolare della pizzeria La Garbatona di Gravedona.

Sono inoltre proseguite le prove del concorso Ristorexpo Young Cup organizzato dalla federazione Italiana Cuochi le cui premiazioni sono in programma per la giornata di chiusura, mercoledì 5 marzo.