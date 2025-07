RISTRETTA PER SMOTTAMENTI VIA SOPRACORNOLA NUOVA A CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Nuovi disagi causati dal maltempo sulle colline di Calolzio: mentre sono in dirittura d’arrivo gli interventi sulla frana di via Grigne a Rossino, che dall’inizio di aprile ha isolato qualche decina di residenti, negli ultimi giorni gli smottamenti e i problemi di stabilità hanno interessato più tratti di via Sopracornola Nuova.

La strada, che collega l’omonima frazione collinare a Carenno, era già a corsia ridotta e dovrà essere ulteriormente ristretta, con transito limitato per i veicoli pesanti. L’unico percorso praticabile per raggiungere Carenno resterà dunque la strada provinciale SP 180 da Rossino.

A chiarire la situazione attuale della strada e i prossimi passi dell’amministrazione è il sindaco Marco Ghezzi: “Stavamo già monitorando uno smottamento presente proprio sotto la strada, che era percorribile già a corsia ridotta; dopo l’ultimo sopralluogo del geologo, però, è emerso un aggravamento della situazione. Di conseguenza, in attesa di conoscere la tipologia di intervento da effettuare e i relativi costi, sarà ulteriormente ridotta la carreggiata e limitato il passaggio dei veicoli pesanti“. Ghezzi sottolinea la necessità di preservare il fragile equilibrio del terreno: “Quando sarà possibile intervenire con i dovuti lavori, la strada dovrà rimanere chiusa per tutto il tempo necessario, che conosceremo solo dopo la realizzazione del progetto”. Il primo cittadino assicura che verrà dato ampio preavviso riguardo le tempistiche.

