LECCO – L’associazione studentesca no profit ‘Let’sPOLIt’ organizza la quarta edizione del ballo di gala di fine anno ‘The Prom’, che torna al Polo territoriale di Lecco in via Previati 1/c il prossimo venerdì 19 maggio dalle 21 all’1.

L’evento negli anni ha assunto un importante valore sociale risuonando nell’intera città di Lecco. Tra i principali motori dell’iniziativa, fanno sapere gli organizzatori, c’è l’impegno sociale del team organizzativo, concretizzato nel coinvolgimento della comunità locale e nella beneficienza che ogni anno viene devoluta in favore di una realtà socialmente attiva sul territorio.

Il programma della serata prevede l’apertura ingressi alle 21; quindi, fino alle 22:15, l’esibizione live band. Seguiranno gli interventi e dalle 22:30 alle 23:30 il dj set di Gabriele Sala. Dalle 23:30 all’1 invece il dj set di Edmmaro.